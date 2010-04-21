Балога: Янукович розпочав процес здачі Криму Росії

Підписанням угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Україні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ фактично розпочав процес здачі Криму Російській Федерації.

Так прокоментував лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА домовленості президентів Російської Федерації та України щодо подовження перебування ЧФ РФ на території України, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

“Дуже прикро це визнавати, але такі угоди швидше нагадують акт політичної капітуляції незалежної Української держави”, – зазначив В.БАЛОГА.

Він наголосив, що збільшення терміну перебування Чорноморського флоту РФ на 25 років є лише формальним приводом для реалізації планів Росії з повернення Севастополя і Криму під свій політичний та адміністративний контроль.

«Чорноморський флот, як військова база, не має серйозного стратегічного значення для Росії. За рівнем завдань, які він може виконувати, ЧФ значно поступається іншим морським базам Російської Федерації. І важливий він виключно як плацдарм для російської експансії в Криму. База ЧФ РФ фактично є ідеологічним штабом для підживлення сепаратистських рухів у Криму та посилення антидержавних настроїв у південносхідному регіоні», - заявив В.БАЛОГА.

Лідер “Єдиного Центру” нагадав, що відповідно до ст.17 Конституції на території України не допускається розташування іноземних військових баз. «Незважаючи на всі майбутні юридичні викрутаси, якими будуть відбілювати підписані угоди, норма Конституції чітка та зрозуміла. І жодна економічна поступка з боку Росії не варта і коми з Основного Закону держави», – сказав В.БАЛОГА.