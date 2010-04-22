Азаров: нам абсолютно зрозуміло, які реформи ми збираємось проводити

Уряд ставить завдання знизити дефіцит державного бюджету в 2010 році до рівня 5% ВВП.

Про це заявив прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ під час зустрічі з членом Європейської комісії з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Кабміну.

«Ми плануємо мати 5% дефіцит бюджету і 1% залишаємо на дефіцит НАК «Нафтогаз». Щоправда, я планую, що у зв’язку з підписанням газової угоди з Росією ми «Нафтогаз» зробимо бездефіцитним», - сказав М.АЗАРОВ. (УНІАН: в урядовому проекті Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2010 рік передбачено дефіцит бюджету в розмірі 6% ВВП).

Прем’єр додав, що уряд планує подати проект державного бюджету на 2010 рік до Верховної Ради наступного тижня

«Я думаю, що ми будемо просити парламент, щоб він дуже швидко розглянув проект бюджету», - підкреслив глава уряду.

Прем’єр-міністр повідомив, що уряд суттєво скоротив державні витрати. Зокрема, М.АЗАРОВ наголосив, що обмежуються високооплачувані пенсії, а також запроваджуються бюджетні збори на розкіш, наприклад, на дорогі автомобілі.

У той же час прем’єр-міністр зазначив, що уряд планує підняти пенсії і заробітні плати тим категоріям людей, які мають доходи нижчі за прожитковий мінімум: «Ми краще уріжемо інші видатки, але цим категоріям громадян піднімемо пенсії і зарплати. Не можуть люди жити в умовах європейських цін і з зарплатою 100 євро на місяць».

За словами М.АЗАРОВА, уряд вже схвалив законопроекти щодо дерегуляції підприємницької діяльності, захисту прав власності, протидії корупції.

«Нам абсолютно зрозуміло, які реформи ми збираємось проводити. І головною ціллю реформ буде модернізація економіки, підвищення рівня життя в Україні», - зазначив прем’єр-міністр.