Шкіль: провину Януковича знову спробують перекласти на Тимошенко

Народний депутат України від БЮТ Андрій ШКІЛЬ заявляє, що сьогодні зібрано необхідну кількість підписів для скликання позачергового засідання Верховної Ради України 24 квітня.

"Збір підписів почався о 12-й годині, до цього моменту всі підписи зібрані - їх 153, оформлено належним чином, що не є так просто, і передано голові Верховної Ради ЛИТВИНУ", - сказав А.ШКІЛЬ, повідомляється на сайті лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО.

Водночас, за його словами, спікер парламенту у приватному форматі заявляв, що не підтримуватиме проведення позачергового засідання 24 квітня. "Зараз знову з`явилася інформація, що голова Верховної Ради буде ставити першим питання на позачерговому засіданні створення ТСК щодо розслідувань причин укладання угод між Росією та Україною у період прем’єрства Юлії ТИМОШЕНКО щодо ціни на газ в розмірі 450 доларів за тисячу кубометрів. Тобто знову буде спроба перекласти вину на Юлію ТИМОШЕНКО за те, що зараз ЯНУКОВИЧ здав Україну", - повідомив народний депутат.

Як повідомлялося, про ініціативу скликання позачергового засідання ВР для оцінки дій Президента В.ЯНУКОВИЧА з підписання з Російською Федерацією угоди про подовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ на території України на 25 років з можливістю його пролонгації ще на п’ять років напередодні заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Сьогодні після обіду В.ЛИТВИН заявляв, що до ВР не надійшли необхідні документи щодо проведення в суботу, 24 квітня, позачергового засідання парламенту.

Він зазначив, що вранці представники фракції БЮТ звернулися до парламенту з тим, щоб були надані листи для збору підписів для проведення додаткового засідання ВР у суботу. “До цього часу списки не зібрані (йдеться про необхідність зібрання не менше 150 підписів депутатів за проведення позачергового засідання - УНІАН)», - зазначив В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН наголосив, що в даній ситуації не йдеться про те, що він відмовляється провести позачергове засідання, а просто не надані необхідні документи для проведення такого засідання у суботу.

Він також не бачить приводу для того, щоб у суботу проводити таке засідання. За його словами, деякі політичні сили хочуть влаштувати мітинг в парламенті України замість того, щоб спокійно обговорити питання щодо підписання угоди про продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України.