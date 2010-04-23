Як покінчити з румунськими зазіханнями на дунайський острів Майкан

Щоб раз і назавжди покінчити з румунськими зазіханнями на дунайський острів Майкан, Україні треба витратити аж 5 млн. грн, пише тижневик «Коментарі:».

Як пише видання, міжнародна практика, дійсно, передбачає проходження кордону по фарватеру. Але в тих місцях, де є острови, фарватерів може бути два. І в таких випадках ураховується історично сформована приналежність острова.

З огляду на це, пише видання, необхідно провести днопоглиблювальні роботи до 5 м у південному руслі між Майканом і румунським берегом. Довжина острова становить приблизно 800 м. Відстань між островом і румунським берегом у місці лімітованих глибин в 3 м становить майже 400 м. Тобто ця ширина дозволяє не погоджувати з Румунією поглиблення фарватеру при проведенні робіт з нашої сторони від лінії кордону. Довжина цієї ділянки — близько 600 м. Єдине, що в такому випадку втратить Україна при переміщенні фарватеру на 40–50 м, отже і лінії кордону — майже 2 га водної поверхні. У такому випадку обсяг днопоглиблення становитиме приблизно 80 тис.м3. За нинішніми цінами це десь 5 млн. грн. і займе не більше двох тижнів.

Як відзначають «Коментарі:», таке рішення проблеми пропонувалося ще 20 років тому. Втім, на думку видання, навіть без реалізації цих заходів Україні не варто входити в переговори з Румунією на цю тему, щоб не створювати прецедент самої можливості обговорення перегляду кордону.

Як уже повідомлялося, глава МЗС Румунії Теодор БАКОНСКІ заявив, що у випадку зміни лінії фарватеру острів Майкан може відійти румунській стороні.