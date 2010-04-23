Польщу цікавить, чому забрали прилади, привезені в Смоленськ для Путіна і Туска

Записи "чорних скриньок" літака Президента Польщі Леха Качинського, котрий розбився в авіакатастрофі під російським Смоленськом 10 квітня, можуть бути оприлюднені через три місяці.

Про це пише сьогодні польська Gazeta Wyborczа, аналізуючи останні заяви представників польської прокуратури.

Зокрема, генеральний прокурор Польщі Анджей ШЕРЕМЕТА заявив учора на прес-конференції, що попередні записи "чорних скриньок" у вигляді стенограми будуть доставлені до Польщі "впродовж двох тижнів".

Однак, за його словами, прокурор, котрий веде слідство, прийматиме рішення про те, чи оприлюднювати їх, лише після того, як до Польщі будуть доставлені всі матеріали з Росії.

При цьому, він сказав, що рішення буде прийнято лише після аналізу автентичності записів та очистки їх від зайвих шумів.

Gazeta Wyborczа, посилаючись на практику такого аналізу, написала, що аналіз записів останніх 30 хвилин польоту президентського Ту-154 займе 900 годин, або 100 днів.

Видання також відзначило скупість інформації, яку прокурори оприлюднили на черговій прес-конференції, відзначивши, що прокурори навіть не хотіли однозначно відкинути найбільш дивні гіпотези про катастрофу, серед який терористичний акт з використанням електромагнітного імпульсу, який вивів з ладу обладнання на борту.

"Деякі гіпотези мають такий рівень фантастики, що розважливі люди самі їх спростовують", - сказав генеральний прокурор.

Але головний військовий прокурор Кшиштоф ПАРУЛЬСЬКИЙ сказав, що слідство не буде відкидати жодних версій.

Польські слідчі додали, що також звернулися до російської сторони із проханням надати інформацію про заміну наземного обладнання на самому Смоленському аеродромі в період з 5 по 15 квітня (За даними ЗМІ, росіяни доставили спеціальне навігаційне обладнання для прильоту глав російського та польського урядів Володимира ПУТІНА та Дональда ТУСКА, яке було вивезено перед прильотом Л.Качинського - УНІАН).

Прокурори також пояснили небажання швидше оприлюднювати записи тим, аби вони не нашкодили проведенню слідства.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього тижня А.ШЕРЕМЕТ заявляв про можливість оприлюднення записів "чорних скриньок" в четвер, 22 квітня, після повернення до Польщі польських прокурорів.

Польські слідчі також заявили на цьому тижні, що не мають права оприлюднювати матеріали слідства без згоди російської прокуратури, котра розслідує справу.