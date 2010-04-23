Тимошенко поскаржилась іноземним дипломатам на політичні переслідування

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що сьогодні можна стверджувати про початок в Україні політичного переслідування опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час зустрічі з дипломатичним корпусом іноземних країн.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, по всій території України розпочалося масове порушення кримінальних справ проти людей, які представляють опозицію.

«Це вже набуло такого масштабу, що можна говорити про політичні переслідування», - заявила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що правоохоронними органами не беруться до уваги справжні порушення, які були виявлені її командою, а порушуються, натомість, кримінальні справи навіть за неправильні кадрові призначення.