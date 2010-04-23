Азаров натякнув Європі, що вона могла би зробити подарунок Україні

Європейський Союз має всі підстави лібералізувати візовий режим для громадян України. Про це прем`єр-міністр Микола Азаров заявив на зустрічі з членом Єврокомісії з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном Фюле, повідомляє прес-служба Кабміну.

За словами Миколи Азарова, Україна виконала переважну більшість поставлених ЄС умов: «Ми виконуємо угоду з реадмісії. У нас немає проблем з визначенням меж і організацією прикордонного контролю».

«Паспортами з біометричними даними ми готові забезпечити наших громадян протягом півроку», - сказав прем`єр. При цьому він зауважив, що Україна чекає активізації з боку Євросоюзу.

«Для громадян України, які позитивно сприймають ідею євроінтеграції і знають, що візовий режим для громадян ЄС скасований п`ять років тому, достатньо незрозумілими є відсутність кроків назустріч і разом з тим збереження часто принизливої процедури отримання віз», - підкреслив Микола Азаров.

У свою чергу Фюле заявив, що наступного тижня відбудеться засідання спільного комітету з питань спрощення візового режиму, і на підставі положень візового кодексу, а також на підставі досвіду України, «ми розглядатимемо поправки до візового режиму». Член Єврокомісії відзначив наявність передумов для того, щоб Україна виконала конкретні дії задля узгодження дорожньої карти на саміті Україна-ЄС, який відбудеться в жовтні.

«У України є чітка перспектива отримати кінцевий результат», - підкреслив Штефан Фюле.