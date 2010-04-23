Янукович поставив ПР задачу: ухвалити «пакет конституційного законодавства»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність ухвалення нових законів «Про Президента України» та «Про Кабінет міністрів України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на XII з’їзді Партії регіонів, що проходить у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що із хаосу та політичної боротьби необхідно побудувати нову систему влади, а для цього необхідно завершити конституційну реформу.

Головною метою цих змін, за словами глави держави, має стати чітке розмежування повноважень між гілками влади, ліквідація дублюючих функцій владних структур. З цією метою, наголосив Президент, необхідно ухвалити «пакет конституційного законодавства», в тому числі нові закони про Президента та про Кабінет міністрів.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ наголосив на важливості завершення реформування системи місцевого самоврядування. «Наш політичний принцип - сильні регіони, сильна країни - має бути реалізовано на практиці», - наголосив він.

Також, за його словами, без проведення реформи місцевого самоврядування не можна буде втілити багато економічних реформ, в тому числі реформу ЖКГ.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив на важливості проведення й судової реформи, яка має забезпечувати громадянам право на справедливий захист.