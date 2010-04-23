Азаров розказав про фінансову яму, з якої треба вибратися за тиждень

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не виключає, що наступного тижня парламент прийме держбюджет на 2010 рік, в якому буде передбачено підвищення соціальних виплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на ХІІ з`їзді Партії регіонів у Києві.

М.АЗАРОВ наголосив, що сьогодні потрібно підготувати реальний і збалансований бюджет з дефіцитом не більш як 5%. Також, за його словами, уряд не має права знижувати соціальні стандарти.

«Навпаки, ми зобов`язані в бюджеті, якщо ми його приймемо наступного тижня, вже з 1 травня підняти нашим найменшоплачуваним працівникам і пенсії, і зарплати. І ми це зробимо», - сказав прем`єр-міністр.

Також він відзначив, що Кабмін також повинен передбачити в бюджеті виплату заборгованостей, які нагромадилися внаслідок того, що попередній уряд не піднімав пенсії і зарплати, як це було передбачено законом.

Крім того, М.АЗАРОВ поскаржився присутнім на важке фінансове становище, в якому виявилася держава цього місяця. Зокрема, за його словами, у квітні Міністерству фінансів потрібно провести 18 млрд. грн. на поточні виплати. Також необхідно переказати 6 млрд. грн. боргу, нагромадженого попереднім урядом, заплатити за газ по приблизно 330 доларів за одну тисячу кубометрів. При цьому, відзначив М.АЗАРОВ, станом на 22 квітня до держбюджету надійшло приблизно 8 млрд. доходів. «І у нас залишилося 7 днів до кінця місяця, і це реальність, а не вигадка», - сказав прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.АЗАРОВ заявив, що уряд завершив розробку проекту Закону України "Про Державний бюджет на 2010 рік" і передає його на розгляд Верховної Ради і громадськості.

Мінфін повідомив, що проект держбюджету на 2010год буде передано на розгляд Верховної Ради в понеділок, 26 квітня.