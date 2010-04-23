Азаров: Янукович бився з Медведєвим і Путіним за наші національні інтереси

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що деякі представники опозиції не можуть вважатися захисниками національних інтересів на відміну від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося у виступі М.АЗАРОВА на з’їзді Партії регіонів, який проходить зараз у Києві.

«Люди, які довели країну до руїни, довели людей до крайньої бідності, які втягли країну у борги, які уклали з Росією кабальну, абсолютно не вигідну угоду, крали і зраджували національним інтересам, вони нам ще в чомусь дорікають», - сказав М.АЗАРОВ, відповідаючи на критику політичних опонентів у зв’язку з ухваленням так званих «харківських домовленостей».

«Особливе захоплення у мене викликав виступ якогось НЕМИРІ, що п’ятнадцять років отримує гроші з Фонду Сороса. І він виявляється найголовнішим захисником українських національних інтересів. Не Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ, який бився з Президентом Росії і прем’єр-міністром ПУТІНИМ за наші національні інтереси, а пан НЕМИРЯ», - зауважив М.АЗАРОВ.

Прем’єр-міністр України також висловив сумнів щодо внеску деяких представників опозиції у розвиток України та захист її національних інтересів за часів, коли вони були при владі. «Та невже ми будемо боятися таких «панів немирь» та їм подібних?» - зауважив М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що його політична сила «буде сміливо йти шляхом розвитку України та захисту її національних інтересів».