Тимошенко: у бюджеті є фраза, яка значить, що бюджету немає

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд Миколи АЗАРОВА через прийняття закону про державний бюджет на 2010 рік забезпечив самостійне право уряду формувати фінансові потоки і таким чином усунув законодавчий орган від можливості впливати на бюджетний процес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції у Рівному.

"У принципі, в Україні бюджету немає, тому що в цьому бюджеті є така фраза, що закони діють тільки в тій частини, в якій не суперечать рішенню уряду. Тобто, бюджету немає, оскільки він передбачає, що його виконання залежатиме від рішень Кабінету міністрів. Це значить, що бюджет поставлений в підлегле становище, по суті, до Кабінету міністрів, який не має права приймати закони. Парламент після цього не потрібний, туди можна більше не ходити", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера опозиції, аналіз державного бюджету свідчить про те, що обіцяне Віктором ЯНУКОВИЧЕМ підвищення соціальних стандартів не буде здійснено. На думку Ю.ТИМОШЕНКО, через це людей чекає велике розчарування, як і підприємців, яким нова влада в умовах виборчої кампанії обіцяла податкові канікули. "Податкові канікули будуть починатися з радикального підвищення оподаткування малого бізнесу", - повідомила вона.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що уряд планує провести «небачену емісію» грошей.