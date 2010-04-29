Янукович забрав до Мінська половину Кабміну

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з одноденним робочим візитом у Республіку Білорусь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, за програмою візиту запланована зустріч В.ЯНУКОВИЧА і Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, проведення українсько-білоруських переговорів під головуванням глав держав у складі офіційних делегацій та підписання двосторонніх міждержавних документів.

Президенти і члени офіційних делегацій також візьмуть участь у робочому ланчі.

До складу української делегації увійшли глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН, перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, віце-прем’єр-міністр з питань АПК Віктор СЛАУТА, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, міністр економіки Василь ЦУШКО, міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО, міністр транспорту та зв’язку Костянтин ЄФИМЕНКО, міністр охорони навколишнього природного середовища Віктор БОЙКО, міністр культури і туризму Михайло КУЛИНЯК.