Янукович вважає, що за дешевший газ він заплатив не надто високу ціну

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що невдовзі український народ переконається у правильності рішень нової влади та обраного курсу розвитку держави.

На цьому наголошується у зверненні глави держави до українського народу щодо підписання Закону “Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України”, текст якого розміщено на сайті Президента.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що звертається до українців “в особливий момент – у час, коли для початку глибинних реформ ми як народ повинні відчувати особливу відповідальність за долю держави”.

“Я знаю, що мої виборці підтримують кроки, зроблені мною протягом перших 50 днів перебування на посаді Президента. Виконуючи свої обіцянки, я зробив усе, щоб влада стала монолітною”, - наголосив він.

Серед здобутків нової влади Президент назвав те, що вперше за багато років припинилося протистояння між главою держави і прем’єр-міністром, у парламенті сформовано міцну коаліцію, прийнято бюджет, завершився хаос, країна отримала довгоочікувану стабільність, у зовнішній політиці підтверджено курс на європейську інтеграцію.

“Переговори, проведені у Брюсселі, засвідчили, що Європейський Союз позитивно сприйняв нашу рішучість створити з ним зону вільної торгівлі і забезпечити громадянам України безвізовий режим. Об’єднана Європа сприймає нашу внутрішню політику як курс на боротьбу з бідністю, корупцією, високі стандарти у всіх сферах життя українського суспільства”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Щодо відносин з Росією глава держави пояснив, що “після Брюсселя вирушив у Москву, щоб вирішити головну проблему, залишену нам попередниками – нормалізувати відносини з Російською Федерацією і змінити кабальні газові контракти, які привели державу на межу соціально-економічного колапсу”.

“Після п’яти років творення з Росії образу ворога відновити довіру російського керівництва до України було непросто. Але мені вдалося зробити це, і сьогодні я готовий доповісти своїм виборцям – віднині діалог з нашим великим сусідом будуватиметься на засадах рівності, добросусідства і здорового прагматизму, а не конфронтації і антиросійської риторики”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ. Він висловив упевненість, що це не було здобуто надто високою ціною. “Ні, тому що домовленості, досягнуті з Москвою, є взаємовигідними”, - заявив Президент.

Він пояснив, що документи, підписані у Харкові, забезпечать українській стороні суттєве зниження ціни на газ, що означає підвищення соціальної захищеності кожного українця, початок виведення економіки з глибокої кризи, гарантії посилення енергетичної безпеки усього Європейського континенту.

“Увесь цивілізований світ схвально сприйняв результати моїх переговорів з Президентом МЕДВЕДЄВИМ. У Вашингтоні, Брюсселі, усіх європейських столицях їх вважають безумовним успіхом України. Незадоволеною залишилася лише наша опозиція”, - констатував глава держави.

На його думку опозиція кличе громадян “на нові барикади, розхитує стабільність, досягнуту вперше за довгі роки нескінченних війн між керівниками держави”, тому що “прагне знову розпустити парламент в ім’я так званої політичної доцільності, тому що розуміє: стабільність, міцна вертикаль влади, порядок і нормалізація відносин з Росією – це її політичний кінець”.

“Вона знову за будь-яку ціну рветься до влади. Їм потрібна війна. Останні події у стінах Верховної Ради показали, що авантюристи від політики готові закидати димовими шашками не лише зал парламенту, а всю Україну”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент наголосив, що “нам потрібні стабільність і розвиток, можливість нормально працювати, проводити реформи, дружити з сусідами”. “І ми досягнемо цього, так само як змогли дати належний опір противникам змін на краще. Невдовзі ви переконаєтесь, що ми ідемо в правильному напрямку. Я несу за це особисту відповідальність. Обіцяю вам - Україна буде сильною і процвітаючою”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.