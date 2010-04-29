Литвин: в Україні немає опозиції

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не бачить доцільності в ухваленні закону про опозицію.

Про це він заявив у інтерв’ю телеканалу “Рада”.

“Писати закон про опозицію – це рівнозначно тому, що створювати гурток хорового співу в оперному театрі”, – сказав спікер.

“У нас немає в Україні опозиції, бо опозиція – це позиція до офіційної лінії влади”, – додав він.

А сама влада, за його словами, станом на сьогодні ще не оприлюднила свої позиції – “свою офіційну лінію”. “Ще немає програми діяльності Кабінету міністрів України, Президент ще не виступив з посланням до українського народу і до Верховної Ради”, – констатував В.ЛИТВИН.

У зв’язку з цим він заявив, що сьогодні немає жодних пропозицій, “які можна було б розглядати як альтернативні”, уточнивши, що має на увазі альтернативний урядовому проект бюджету, який так і не був запропонований.