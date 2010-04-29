Експерт: тема ЧФ розколює Україну більше, ніж НАТО

Голова правління Центру політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО вважає, що питання щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України буде одним із головних під час наступних виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ФЕСЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції.

“Абсолютно точно можна прогнозувати, що тема Чорноморського флоту буде однією із головних на політичному порядку денному наступних виборів”, - сказав він.

На думку політолога, це питання не втратить свої актуальності на наступних парламентських виборах, оскільки у нинішньої опозиції є єдина можливість переграти ситуацію навколо угоди про ЧФ - змінити владу.

В.ФЕСЕНКО відзначив, що питання щодо ЧФ Росії стало ще однією проблемою, яка розколює українське суспільство та український політикум. “Це проблема вже на майбутнє. Мені здається, що ця тема вже заміщяє і ще більше буде заміщати іншу конфліктну тему – НАТО”, - сказав він.

При цьому політолог наголосив на неоднозначність харківських угод. “Негативні і позитивні наслідки цих угод взаємопов’язані, і баланс позитиву і негативу ми будемо підбивати не зараз, а пізніше”, - додав він.

В.ФЕСЕНКО також вважає, що фактично харківські події стали подарунком для української опозиції. “Вони її об’єднали. Не повністю. Думаю, що розбіжності і конфлікти інтересів залишаються”, - вважає він. Це підтверджує висловлювання екс-Президента України Віктора ЮЩЕНКА під Верховною Радою після ратифікації харківських угод. На думку політолога, на сьогодні більшість опозиційних лідерів зрозуміли, що треба діяти разом, інакше вони будуть програвати.

Він зауважив, що поки що зарано робити висновки, чи буде таке об’єднання стійким і стабільним. За словами В.ФЕСЕНКА, інтереси опозиціонерів не завжди співпадають, і тому треба шукати модель, де б інтереси лідерів різних опозиційних сил поєднувались, а не конфліктували між собою.

“На мій погляд, опозиція, якщо вистачить розуму, може домовитись, гармонізувати свої інтереси у розподілі парламентських комітетів і діяти спільно”, - вважає політолог.