Янукович розказав, яким політсилам «місце на звалищі історії»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що нікому не дозволить спровокувати в Україні громадянський конфлікт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України заявив, виступаючи перед ветеранами в м. Горлівка Донецької області, де перебував з робочою поїздкою.

В.ЯНУКОВИЧ вкотре підкреслив, що найголовнішою умовою для покращання життя людей і забезпечення стабільності в державі є стабільність влади та її дієздатність.

«Завдання моє і моєї команди – стверджувати у повсякденній роботі високі гуманістичні ідеали і виконувати взяті на себе зобов’язання», - заявив глава держави.

У зв’язку з цим, він акцентував увагу ветеранів на питаннях сучасного стану і розвитку відносин з Росією, які, уточнив В.ЯНУКОВИЧ, необхідно розглядати, насамперед, як нові можливості.

Президент України підкреслив, що у зовнішній політиці реалізовує курс на забезпечення балансу у відносинах з усіма міжнародними партнерами, а в рамках цього, найважливішим чинником є відновлення та розвиток стратегічних партнерських відносин саме з Російською Федерацією.

Висловлюючи думку про останні внутрішньополітичні події в державі, зокрема, з огляду на реакцію опозиційних сил стосовно підписання харківських угод, подальшого ходу переговорного процесу з російською стороною, Президент України наголосив: «Я нікому не дозволю завадити процесу стабілізації і виходу України з кризи, яким ми із великими труднощами розпочали початок. Повторюю – нікому не дозволю створити громадянський конфлікт».

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що на ті політичні сили, які, на його думку, дестабілізують ситуації в країні, очікує «місце на звалищі історії».