Горинь обізвав Костенка політичною гойдалкою

Один з лідерів Народного Руху України Богдан ГОРИНЬ називає голову Української народної партії Юрія КОСТЕНКА “політиком без тверезого політичного глузду”.

Як ідеться у коментарі Б.ГОРИНЯ, переданому агентству УНІАН, “більшість лідерів політичних партій та громадських організацій національно-демократичного спрямування занепокоєні небезпекою, що нависла над Україною після приходу до влади Президента ЯНУКОВИЧА і його команди. 10 травня 2010 року ряд із них підписали Декларацію про створення Народного комітету захисту України. Жодна з політичних сил не претендує у комітеті на лідерство”.

“Відмова Ю.КОСТЕНКА підписати Декларацію про створення НКЗУ не є несподіванкою. Від початку своєї політичної діяльності й до нинішнього дня КОСТЕНКО зарекомендував себе як деструктивна, егоїстична, корислива особистість. Він завжди був політичною гойдалкою, намагаючись в усіх ситуаціях здобути якнайбільше вигод. І не лише політичних. Це поріднило його із ще однією деструктивною особистістю нашого часу - Віктором ЮЩЕНКОМ. Разом вони розробили механізм допомоги ЯНУКОВИЧУ прийти до влади закликами у другому турі президентських виборів голосувати „проти всіх”, - зауважив Б.ГОРИНЬ.

Отже, переконаний він, “обидва мають владу, яку фактично допомогли обрати. То як же тепер проти неї боротися? КОСТЕНКО, як і його кумир ЮЩЕНКО - політик без тверезого політичного глузду. Його звинувачення, що „опозицією ТИМОШЕНКО керує Кремль” є черговим безглуздям з арсеналу звинувачень політичного капітулянта, зрадника надій Майдану ЮЩЕНКА”.

Врешті, зазначив Б.ГОРИНЬ, “народ належно оцінив обох. А історія ще скаже своє слово. На черзі - докладне висвітлення ганебного шляху політиків, що під прикриттям національних гасел штовхнули Україну у безодню. А відповідальним за долю України політичним силам і громадським організаціям один шлях - спільними силами боротися проти зусиль команди ЯНУКОВИЧА перетворити Україну на російську губернію”.