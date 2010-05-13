Політолог: українці, попри всі катаклізми, залишаються патріотами

Керівник Київського Інституту проблем управління ім. Горшеніна, член Громадської гуманітарної ради при Президентові України Костянтин БОНДАРЕНКО заявляє про актуальність опрацювання в Україні нової програми патріотичного виховання.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою ініціативою К.БОНДАРЕНКО виступив під час засідання Громадської гуманітарної ради, яке відбулося сьогодні.

На переконання експерта, на сучасному етапі в Україні необхідно відходити від «ура-патріотизму, в якому піар домінує над реальними патріотичними справами».

«Україна є надзвичайною державою, адже, незважаючи на всі катаклізми, які відбуваються в нашому житті, українці залишаються патріотами», - заявив він. Як доказ К.БОНДАРЕНКО навів результати проведеного Інститутом Горшеніна соціологічного дослідження, за яким понад 80% українських громадян пов’язують своє майбутнє і майбутнє своїх дітей та онуків з Україною і не мають наміру нікуди емігрувати. «76% українців пишаються своєю Батьківщиною. Відштовхуючись від формули, що патріотизм – це повага до минулого, безпека у сучасному і відчуття упевненості в майбутньому, сьогодні постало питання про фахову дискусію навколо цього питання», - сказав він.

Політолог вніс пропозицію у форматі діяльності Громадської гуманітарної ради опрацювати нову програму патріотичного виховання і патріотичної роботи у суспільстві. Адже, на думку К.БОНДАРЕНКА, сьогодні на системних засадах в українському суспільстві патріотичною роботою ніхто не займається, що особливо відчувалося в останні роки.

«Результати сучасних досліджень щодо рівня патріотизму в українському суспільстві дають надію і великі аванси довіри з боку суспільства до нинішньої влади, і відповідно, влада повинна максимально скористатися такою ситуацією та примножити патріотизм серед українців», - резюмував К.БОНДАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 травня, на засіданні Громадської гуманітарної ради Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у своїй доповіді Президент велику увагу приділив проблемам молоді. «Від цінностей, які сповідує молодь, від патріотизму, від рівня освіченості і культури, налаштованості на розвиток і працю залежить місце України у завтрашньому світі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.