У ВР затвердили кошторис - полоскаючи білизну і пускаючи слину

Парламент ухвалив постанову «Про кошторис Верховної Ради України на 2010 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» ухвалення документу проголосували 238 народних депутатів із 425, зареєстрованих у сесійній залі.

Документ був ухвалений без обговорення.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН наголосив, що показники, передбачені кошторисом, передбачені у держбюджеті на поточний рік. Він зазначив, що ухвалення кошторису ВР - це, по суті, «формальна процедура».

Водночас народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій КАРМАЗІН заявив, що депутатам не надали для ознайомлення цей проекту кошторису.

«Депутати є підсобним матеріалом у багатьох працівників секретаріату - нам взагалі не дають кошторис», - сказав Ю.КАРМАЗІН.

Народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО наголосив, що голова ВР намагається «протягнути кошторис як кота в мішку без обговорення». За словами О.ЛЯШКА, він також не зміг ознайомитися з проектом кошторису ВР. При цьому депутат додав, що кошторисом передбачено кілька мільйонів гривень на «вояжі, перельоти» В.ЛИТВИНА.

«Для чого вам стільки, чому вам не літати в закордонні відрядження рейсовими літаками, чому б вам не скоротити кількість машин охорони, яка за вами їздить, чому б вам не скоротити кількість охорони, яка вас охороняє за державний кошт, чому б вам державну дачу не здати, коли у вас є приватний будинок, для чого живете на державній дачі і тратите гроші», - зазначив О.ЛЯШКО.

У відповідь голова ВР наголосив, що «якщо ми вважаємо за потрібне тут знищувати один одного, то давайте демонструвати ту принципову вибіркову позицію, яку щойно продемонстрував один з народних депутатів».

«Треба було піти і демонструвати цю принципову позицію по відношенню до прем’єр-міністра України... Чомусь мовчали, набрали в рот води, бо була годівниця, а тепер починають демонструвати принциповість», - сказав голова ВР.

Він підкреслив, що хоче докласти всіх зусиль до того, аби парламент працював.

«Якщо ви хочете на всю країну полоскати цю білизну, то це означає, що в деяких людей немає совісті», - сказав В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що працівники апарату ВР нерідко виконує роботу за народних депутатів, «які не читають законів».

«А слину пускати і звинувачувати не потрібно, треба самому не їздити на «Майбаху» і сказати, за які кошти заробив цей «Майбах», - зазначив В.ЛИТВИН, звертаючись до О.ЛЯШКА.