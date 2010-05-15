Опозиції заборонили проводити акції в день візиту Медведєва

Сьогодні, 15 травня, Київський окружний адміністративний суд заборонив опозиції проведення акцій протесту 17 травня під час візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Зокрема, за позовом Київської міської держадміністрації суд заборонив Київській міській організації ВО «Свобода» та КМО партії «За Україну» проведення масових заходів у Києві 17 травня у центральній частині Києва, зокрема, на вул. Банковій, Хрещатику, Майдані Незалежності, Арсенальній площі та Контрактовій площі.

За даними ВО ”Свобода”, суд прийняв своє рішення «з метою уникнення будь-яких сутичок між представниками різних політичних поглядів, враховуючи попередній досвід забезпечення охорони громадського порядку під час подібних акцій, а також конфліктів з нарядами міліції, що можуть призвести до різкого загострення ситуації та масового безладу… на час запланованого офіційного візиту в Україну Президента Російської федерації Д.МЕДВЕДЄВА 17-18 травня».

Суд також послався на Закон «Про основи національної безпеки України», зокрема на пункт «своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізації реальних та потенційних загроз національним інтересам».

Водночас «Свобода» вважає рішення суду необґрунтованим та оскаржуватиме його в Апеляційному суді.

Як повідомлялося, Всеукраїнське об`єднання «Свобода» спільно з іншими національно-патріотичними організаціями заявило про проведення 17 травня акції протесту перед Адміністрацією Президента “проти зрадницької антиукраїнської політики режиму ЯНУКОВИЧА”. Зокрема, протест планувався з метою недопущення підписання у рамках візиту Президента РФ “нових зрадницьких угод, що обмежують державну незалежність, територіальну цілісність України та завдають значної шкоди економічній безпеці держави”.