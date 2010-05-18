У четвер, 20 травня, о 12.30 у прес-центрі Інформаційного агентства УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція “Відкриття першої в світі Національної Академії Спортивного Більярду з трьох дисциплін”. Учасники прес-конференції:

1. Ігор МАСОЛ, президент Національної федерації спортивного більярду України;

2. Алан ТРІГГ, тренер світової Академії снукеру (Велика Британія);

3. В’ячеслав НЕЗДИМОВСЬКИЙ, керівник напрямку «Снукер в Україні»;

4. Тетяна ВЕККЕР, суддя міжнародної категорії більярду.

В Україні розвинені всі три види більярду, але, на відміну від інших країн, вони не достатньо популяризуються. Так, снукер у Китаї дивиться 250 млн. глядачів, в Англії - 12 мільйонів, в Україні поки що цифра не висока – більш як 10 тисяч.

В той же час, як розкаже Ігор МАСОЛ, Україна ввійде в історію світового спорту як держава, яка вперше в історії Спортивного Більярду об’єднала всі його три види, відкривши Національну Академію Спортивного Більярду – вищий навчальний державний заклад, який готуватиме спортсменів, тренерів, суддів, любителів більярду. Алан ТРІГГ поділиться англійським та світовим досвідом у цій сфері, В’ячеслав НЕЗДИМОВСЬКИЙ розповість про мету та завдання Національної Академії Спортивного Більярду.

Також учасники заходу дадуть інформацію щодо інвестиційної привабливості проекту, для якого безкоштовно будується приміщення в с. Северинівка Київської обл.