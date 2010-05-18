Медведєв: втрачено майже все, все, що було нажите непосильною працею

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ знову відзначає, що за останній час між Україною і Росією було втрачено динаміку відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На запитання, що ж було втрачено, Д.МЕДВЕДЄВ відповів: «Втрачено майже все, все, що було нажите непосильною працею. Насамперед, було втрачено динаміку».

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, у сучасному світі головним є чинник часу, а в українсько-російських відносинах за останні 5 років нічого не відбувалося.

Він також нагадав, що всього пройшло три засідання Українсько-Російської міждержавної комісії, а мали пройти вже 10 засідань з моменту її створення. «Отже, динаміка відносин між лідерами держав була надзвичайно низькою, це позначалося на всьому, включаючи товарообіг», - сказав він.

Президент Росії переконаний, що на сьогодні головним є відновлення економічних зв`язків між Україною і Росією.

«Економіка, економіка і ще раз економіка. Але при цьому не можна забувати координацію питань у зовнішній політиці, по регіональних проблемах, не можна забувати і наших гуманітарних питань», - додав Д.МЕДВЕДЄВ.