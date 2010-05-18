Тарасюк поскаржиться до КС на ратифікацію харківських угод

Віце-прем’єр-міністр опозиційного уряду Борис ТАРАСЮК ініціює подання до Конституційного Суду щодо ратифікації угоди про подовження перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК повідомив журналістам після закінчення засідання опозиційного уряду.

Б.ТАРАСЮК зазначив, що розробив проект конституційного подання і просить опозиційний уряд його розглянути. За словами депутата, після ухвалення опозиційним урядом цього документа він планує почати збір підписів за направлення цього подання до Конституційного Суду.

Б.ТАРАСЮК наголосив, що вважає закон про ратифікацію угоди про подовження терміну перебування ЧФ РФ в Україні неконституційним. Б.ТАРАСЮК пояснив, що по-перше, на його думку, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перевищив свої повноваження, підписуючи цей документ. По-друге, вважає Б.ТАРАСЮК, рішення Верховної Ради про ратифікацію угоди є незаконним, оскільки до ухвалення рішення у Верховній Раді було зареєстровано лише 211 народних депутатів, що відповідно до регламенту, не дає можливості вважати пленарне засідання ВР відкритим.