МВС підтверджує затримання у Львові сестри народного депутата Парубія

Сьогодні співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України у Львівській області затримали за підозрою в отриманні хабара трьох посадовців однієї з районних податкових інспекцій міста Львова, серед них і Олену ПАРУБІЙ.

Зокрема, як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, керівник управління і двоє начальників відділів згаданої Податкової інспекції вимагали у підприємця 2 тис. доларів США. За ці гроші чиновники обіцяли усіляке сприяння у діяльності бізнесмена.

“Втім, чоловік платити не став. Натомість, звернувся по допомогу до Управління по боротьбі з організованою злочинністю Львівщини. Горе-чиновників спіймали на гарячому - одразу ж після отримання хабара. Під час огляду в кабінеті одного з них правоохоронці виявили 14 тисяч гривень і 800 доларів США”, – йдеться у повідомленні ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області.

Начальник ГУ МВС України у Львівській області Михайло ЦИМБАЛЮК на запитання УНІАН, чи є серед затриманих сестра народного депутата Андрія ПАРУБІЯ, відповів: «Є Олена ПАРУБІЙ».

«Перевірка заяви підприємця проводилася спільно з підрозділом по протидії корупції Державної податкової адміністрації. Жодної політики тут немає, і коли підприємець написав заяву в УБОЗ – в ній не було прізвищ, там були посади осіб, які вимагали хабар», - сказав М.ЦИМБАЛЮК.

Він також зазначив, що нікого зі згаданих осіб не затримували і у правоохоронні органи не доправляли. «Це не було затримання... Усі події відбувалися в приміщенні податкової», – заявив начальник обласної міліції Львівщини.

«Матеріали передано в прокуратуру, вирішується питання щодо порушення кримінальної справи», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Сьогодні А.ПАРУБІЙ повідомив, що у Львові було заарештовано його рідну сестру Олену.

«Сьогодні зранку до неї у кабінет увірвалися працівники УБОЗ, і фактично з 10-ї години ранку вона перебуває під арештом. Я не маю з нею жодного контакту, я не маю від неї жодної інформації», - сказав А.ПАРУБІЙ.

Він зазначив, що дізнався від джерел про те, що її звинувачують в отриманні хабара у 2 тисячі доларів. «У мене є достовірна інформація, що 2 тисячі доларів, які їй інкримінують, були знайдені у громадському туалеті за сміттєвим бачком», - зауважив А.ПАРУБІЙ, додавши, що у кабінеті його сестри грошей не було знайдено.

«Це сфабрикована справа, яка має на меті вчинення психологічного і морального тиску на мене. Я хочу сказати, що влада, бачачи, що не може знищити мене, намагається знищити мою сім’ю. Це показує обличчя цієї влади. Я хочу їм сказати: якщо вони хочуть щось мати проти мене, вони можуть бити по мені, але це не по-чоловічому і нижче будь-якої гідності – бити по тих людях, які мені дорогі», - наголосив народний депутат.