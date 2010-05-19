Чи очолює заступник українського міністра Партію любителів пива Росії?

Міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН стверджує, що його перший заступник Андрій ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ є громадянином України.

Про це Р.САФІУЛЛІН заявив в ексклюзивному коментарі УНІАН у відповідь на звинувачення парламентської опозиції в тому, що на посади в уряді призначаються іноземні громадяни.

«Я знаю, що він (А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ) є громадянином України. Звинувачення депутатів виглядають смішно, тому що не там потрібно шукати, не в паспортах потрібно шукати коріння зла, а в роботі. Ми прийшли для того, щоб піднімати спорт, і я вважаю, що він зі своєю роботою справляється більш ніж на 100%», - сказав Р.САФІУЛЛІН.

При цьому міністр підкреслив, що процедура призначення на посаду в міністерстві передбачає надання претендентом усіх необхідних документів, передбачених національним законодавством. «Будь-хто з нас, влаштовуючись на роботу, надає документи», - сказав він.

Втім, Р.САФІУЛЛІН не зміг підтвердити інформацію, чи очолював А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ Партію любителів пива Росії, а також про його участь у виборах до Державної думи Росії.

У свою чергу, міністр Кабінету міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ у розмові з кореспондентом УНІАН повідомив, що на даний час запит депутатів БЮТ щодо призначення А.ПАЛЬЧЕВСЬКОГО на посаду першого заступника міністра у справах сім`ї, молоді та спорту ще не одержаний. «Ми обов`язково відповімо на цей запит», - сказав він.

Тим часом, А.ТОЛСТОУХОВ виключив можливість того, що А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ є громадянином Росії. «Призначення заступників міністра здійснюється на підставі подання міністра і всіх документів претендента на цю посаду», - уточнив міністр, додавши, що відповідно до національного законодавства відповідальні посади у міністерствах і державних структурах можуть обіймати лише громадяни України.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 31 березня 2010 року призначив А.ПАЛЬЧЕВСЬКОГО першим заступником міністра у справах сім`ї, молоді та спорту.

18 травня народні депутати України з фракції БЮТ направили запит до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням надати інформацію стосовно громадянства державного службовця України – першого заступника міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Андрія ПАЛЬЧЕВСЬКОГО та виконання ним вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією".

"Дане призначення неодноразово було предметом дискусії та обговорення в засобах масової інформації. Так, деякі ЗМІ повідомляли, що А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ є одночасно громадянином України та Російської Федерації", - йдеться у запиті.

"Призначення А.ПАЛЬЧЕВСЬКОГО на посаду першого заступника міністра викликає здивування, оскільки дана особа не має жодного дня практики державної служби", - йдеться у депутатському зверненні.

Депутати також зазначають, що бізнесові кола знають цю людину як успішного підприємця, сфера бізнес-інтересів якого зосереджена в основному на території Російської Федерації і "має мало спільного зі спортом, молоддю та сім’єю".

Біографічна енциклопедія biografija.ru повідомляє, що А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ (народився 16 липня 1961 року) є генеральним секретарем Партії любителів пива, працює консультантом Московської комерційної школи права.

Водночас енциклопедичний Інтернет-ресурс "Вікіпедія" повідомляє, що А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ у 1995 році балотувався до Державної думи Росії в першій трійці за списками виборчого об`єднання "Партія любителів пива".