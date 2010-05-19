Зленко дає 90%, що Тузлу Росії не віддадуть

Колишній міністр закордонних справ України Анатолій ЗЛЕНКО сумнівається, що Україна під час делімітації морських кордонів з Росією може передати їй острів Тузла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЗЛЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на питання, наскільки ймовірно, що Україна передасть Росії острів Тузла під час делімітації акваторії Азовського моря.

«Я на 90% переконаний, що цього не станеться. Важко дати однозначну відповідь – це надзвичайно серйозне питання. Я не думаю, що Україна піде на відповідні поступки заради того, щоб задовольнити чиїсь інтереси за рахунок своєї території», - сказав А.ЗЛЕНКО.

Довідка УНІАН. Україна та Росія намагаються розділити Керченську протоку з 1996 року. Конфліктність питання полягала в тому, що позиція української сторони грунтується на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила по середині між їхніми берегами. В цьому випадку штучно виритий у мілководній протоці Керч-Єнікальський канал, по якому судна проходять до декількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна й пропонує провести кордон по середині судноплавного фарватеру.

29 вересня 2003 року Росія почала будівництво дамби в Керченській протоці від Таманського півострова (Росія) у напрямку міста Керч до Тузли. Уряд України розцінив будівництво дамби як посягання на суверенітет держави.

Будівництво було припинено 23 жовтня за 102 метри від лінії українсько-російського кордону.

12 травня 2010 року перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що після підписання 17 травня угоди між Україною та Росією про демаркацію державного кордону буде створено відповідну робочу групу, яка займатиметься спірними питаннями, зокрема щодо острова Тузла.

17 травня 2010 року Україна та Росія уклали угоду про демаркацію державного кордону.