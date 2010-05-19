Сікорський: ЄС повинен реалістичніше оцінювати ситуацію в Україні

Європейський Союз повинен реалістичніше оцінювати ситуацію в Україні й вимагати від нової української влади реальних реформ, а не задовольнятися прозахідними деклараціями.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив акредитованим у Польщі іноземних ЗМІ міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ.

«Наші очікування повинні бути більш реалістичними», - сказав він.

Міністр запевнив, що польська влада не має наміру змінювати політику стосовно України, але вважає за необхідне відмовитися у відносинах від «романтизму».

«Ми повинні більше вимагати від країни. Коли українська влада каже, що вона хоче угоду про асоціацію, ми надамо перелік завдань, які вони повинні виконати», - сказав глава польського МЗС.

Р.СІКОРСЬКИЙ зазначив, що Польща зацікавлена у запровадженні європейських стандартів в Україні. Однак, за його словами, лише українці можуть вирішити, чи хочуть вони активізувати співробітництво з ЄС.

«Минулого тижня в Брюсселі відбулася перша зустріч групи “Друзів України” з часу проведення президентських виборів з метою продемонструвати, що ми готові вислухати аргументи нової української влади, однак все залежить від України», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Він також назвав «амбіційними» плани нової української влади підписати угоду про асоціацію з ЄС до кінця поточного року.