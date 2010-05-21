В Іршавському районі на одне робоче місце претендують 366 людей

У Закарпатті на одне робоче місце претендують в середньому 11 осіб. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі статистики, моніторингу та прогнозування Закарпатського обласного центру зайнятості.

За даними відділу, у січні-квітні 2010 року служба зайнятості Закарпатської області послуговувалась інформацією про наявність 8,4 тис. вільних робочих місць, що на 5,8 % менше, ніж було у відповідному періоді 2009 року. «За чотири місяці 2009 року ми мали інформацію про 8,9 тис. вакансій», - уточнили у відділі.

Загалом упродовж 4 місяців питома вага роботодавців, потребу яких у робочій силі задоволено центрами зайнятості, зросла з 79 до 84%, питома вага укомплектованих вакансій в загальній їх кількості – з 60 до 66%.

Середня тривалість укомплектування вакансій скоротилася – з 8 до 6 календарних днів.

У відділі також повідомили, що станом на 1 травня 2010 року роботодавцями пропонувалося 1218 вакансій, відповідно співвідношення чисельності незайнятих громадян та кількості вільних робочих місць становила 11 осіб.

«Поряд з чим в Іршавському районі показник співвідношення становив 366 осіб на 1 робоче місце, у Рахівському районі – 62, у Перечинському і Воловецькому – по 37 осіб», - уточнили у відділі.