Азаров розраховує, що Росія відмовиться від Південного потоку

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ розраховує, що Росія відмовиться від будівництва магістрального газопроводу "Південний потік" і приєднається до участі в модернізації української газотранспортної системи.

Про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні в ефірі Першого національного телеканалу.

"Я на кожній зустрічі з ПУТІНИМ наводив аргументи, говорив, що "Північний потік" почали будувати, і ми це вже не змінимо, а от "Південний потік" ще не почали будувати. Я наводив розрахунки, говорив, що нерентабельно його будувати. Рентабельно вкласти гроші у модернізацію нашої газотранспортної системи разом з європейцями і приділити увагу надійному і відносно дешевому способу подачі газу до Європи", - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр розраховує, що російська сторона почне прислухатися до аргументів України. "Я так обережно говорю, що почали прислухатися. Я не говорю, що є якісь рішення, але до наших аргументів почали прислухатися", - додав він.

На його думку, Росія разом з Європою "абсолютно усвідомлено" ухвалила рішення про будівництво газопроводів в обхід України, переконавшись у нестабільності ситуації в Україні. "Потужність цих обхідних газопроводів така, що якщо вони працюватимуть в повному обсязі, то українська газотранспортна система не виконуватиме функцію транзиту, тобто стане нікому не потрібною", - переконаний М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. "Південний потік" (South Stream) є російсько-італійським проектом газопроводу, який має пройти по дну Чорного моря з Новоросійська до болгарського порту Варна. Далі його дві гілки плануються через Балканський півострів до Італії і Австрії, хоча їх точні маршрути поки не затверджені. Згідно з планами, газопровід має почати працювати до 2015 року.

Планована потужність "Південного потоку" становить 63 млрд. куб. м. газу на рік. Вартість проекту оцінюється в 8,6 млрд. євро.