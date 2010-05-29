Лавринович каже, що найближчі вибори необхідно скасувати

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що після визначення парламентом дати проведення цього року чергових місцевих виборів мають бути скасовані попередні рішення про проведення найближчими місяцями дострокових виборів на місцях.

Про це він заявив в ефірі передачі "Шустер Live" на телеканалі “Україна”.

О.ЛАВРИНОВИЧ назвав помилковим рішення Верховної Ради України про призначення на найближчі місяці позачергових виборів на місцях, в той час як провладна команда чітко заявила про необхідність проведення чергових місцевих виборів у жовтні 2010 року.

"Я вважаю, що після ухвалення постанови про призначення дати чергових виборів, ті, які призначені на найближчі місяці, мають бути скасовані, бо тут немає ні логіки, ні здорового глузду", - сказав міністр.

Водночас, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, на сьогодні немає часу чекати, доки група фахівців напрацює спільну точку зору всіх політичних сил щодо алгоритму проведення місцевих виборів.

"Звичайно потрібно розробляти. Але говорити, що ми будемо чекати ситуацію, яка дозволить нам міняти норму в основному законі, а зараз ми не будемо ухвалювати рішення (щодо дати виборів - УНІАН), - так не вийде", - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня 2010 року Верховна Рада призначила на 20 червня позачергові вибори голів ряду сільських та селищних рад. Ухвалено рішення про позачергові вибори 36 сільських та селищних голів, водночас депутати не підтримали пропозицію про проведення позачергових виборів 11 сільських та селищних голів.