Азаров каже, що в Україні створився «прошарок кровососів»

Закон про здійснення державних закупівель, прийнятий Верховної Ради 1 червня, сприятиме боротьбі з корупцією в цій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Відсутність цього закону протягом кількох років створювала шикарні умови для небаченої корупції і розтрати народних грошей, гальмувало наведення порядку у сфері держзакупівель», - сказав Н.Азаров.

Він зазначив, що відсутність закону сприяла створенню в країні «прошарку кровососів», які зловживали у сфері використання держкоштів.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 червня, Верховна Рада України прийняла в новій редакції з урахуванням пропозицій Президента України і Кабінету міністрів Закон «Про здійснення державних закупівель».

За прийняття відповідного закону в цілому проголосували 248 народних депутатів із 432, зареєстрованих у сесійній залі.

Усього було підтримано 20 поправок до закону від Президента і 10 – від Кабміну.