Опозиція бачить, що влада не збирається виконувати обіцянки Януковича

Голова Комітету захисту підприємництва при опозиційному уряді, екс-голови Ради підприємців при Кабінеті міністрів Оксана ПРОДАН вважає, що відмова коаліції розглянути розроблені опозицією законопроекти щодо підтримки малого і середнього бізнесу свідчить про те, що влада не має наміру виконувати передвиборчі обіцянки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі О.ПРОДАН.

Вона нагадала, що сьогодні, згідно із Законом України “Про Регламент Верховної Ради України”, парламент мав розглядати законопроекти від опозиції, спрямовані на підтримку бізнесу.

“Ці законопроекти, частину з яких готував уряд Юлії ТИМОШЕНКО за безпосередньої участі Ради підприємців, яку я тоді очолювала, мали би суттєво покращити умови ведення бізнесу. Зокрема, цей пакет передбачає: скорочення кількості контролюючих органів та видів діяльності, які підлягають ліцензуванню; обмеження повноважень міліції на перевірку підприємств і підприємців; впровадження особистої фінансової відповідальності чиновників за їх дії чи бездіяльність; податкові канікули для товаровиробників та підприємців, які самостійно надають побутові послуги”, - повідомила О.ПРОДАН.

Вона наголосила, що усі без винятку законопроекти потрібні бізнесу і підтримуються ним. За словами О.ПРОДАН, особливо актуальними є сьогодні проекти, в яких обмежуються можливості чиновників для корупції і вводиться відповідальність посадових осіб за невиконання закону, адже зараз по всій Україні контролюючі органи без законного на те права і без будь-якої відповідальності перевіряють, штрафують, вимагають хабарі.

О.ПРОДАН також нагадала, що запропонований опозицією пакет законів для малого і середнього бізнесу багато в чому збігається із передвиборними обіцянками Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, зафіксованими у його програмі.

Голова Комітету захисту підприємництва зауважила, що “усі подані опозицією проекти готувались спільно із представниками бізнесу, серйозно опрацьовувались бізнес-об’єднаннями на всеукраїнському і на регіональному рівнях”.

“Тому те, що депутати коаліції відмовились навіть розглядати проекти (а не декларації!) з підтримки бізнесу, в черговий раз підтвердило усім підприємцям: про 5-річні податкові канікули можна і не мріяти, оскільки влада абсолютно не має наміру виконувати свої гучні обіцянки”.

Як повідомляв УНІАН, учора, 1 червня, голова фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що БЮТ наполягає на розгляді 2 червня пакету законопроектів, спрямованих на розвиток малого і середнього бізнесу.

Сьогодні ВР двічі голосувала за включення до порядку денного цих законопроектів, але обидва голосування не були результативними. На знак протесту проти цього фракція БЮТ залишила сесійну залу.

Законопроектами, які пропонувала включити до порядку денного опозиція, передбачалося скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, та скорочення кількості контролюючих органів, введення податкових канікул для малого бізнесу, а також зменшення видатків на утримання Президента України, ВР, Кабміну, апаратів центральних та місцевих органів виконавчої влади.