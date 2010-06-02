Януковичу вже мало Кабміну - він створює ще один виконавчий орган

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що реалізація реформ сприятиме євроінтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, закриваючи засідання Комітету з економічних реформ, яке відбулося сьогодні у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ визнав, що період проведення реформ в Україні буде досить тривалим.

Він зауважив, що запропонована сьогодні програма реформ є лише першим етапом, розрахованим на чотири роки.

«Але під час здійснення цих реформ, під час виконання наших рішень будуть виникати питання продовження удосконалення економічних процесів, різних напрямків життя України. І межі цьому процесу не буде», - підкреслив Президент України.

На його думку, на цьому шляху необхідно обрати «оптимальну швидкість за різними напрямками, які дають можливість збалансовано і системно проводити низку економічних реформ в державі.

«Здійснення реформ - це також поступ у напрямку нашої європейської інтеграції», - наголосив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ підтримав ініціативу створити в рамках Комітету з економічних реформ виконавчий орган і заявив, що його повинен очолити прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.