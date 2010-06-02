Януковичу вже мало Кабміну - він створює ще один виконавчий орган
Але начальник буде один
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що реалізація реформ сприятиме євроінтеграції України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, закриваючи засідання Комітету з економічних реформ, яке відбулося сьогодні у Києві.
В.ЯНУКОВИЧ визнав, що період проведення реформ в Україні буде досить тривалим.
Він зауважив, що запропонована сьогодні програма реформ є лише першим етапом, розрахованим на чотири роки.
«Але під час здійснення цих реформ, під час виконання наших рішень будуть виникати питання продовження удосконалення економічних процесів, різних напрямків життя України. І межі цьому процесу не буде», - підкреслив Президент України.
На його думку, на цьому шляху необхідно обрати «оптимальну швидкість за різними напрямками, які дають можливість збалансовано і системно проводити низку економічних реформ в державі.
«Здійснення реформ - це також поступ у напрямку нашої європейської інтеграції», - наголосив глава держави.
В.ЯНУКОВИЧ підтримав ініціативу створити в рамках Комітету з економічних реформ виконавчий орган і заявив, що його повинен очолити прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.