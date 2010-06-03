У ПАРЄ побачили, що в Україні - негативні тенденції

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про загрозливу для держави політику нової влади в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час зустрічі зі співдоповідачами Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Ренатою ВОЛЬВЕНД і Майліс РЕПС.

"Те, що відбувається сьогодні в нашій державі, становить загрозу не тільки для кожного громадянина України, а й для незалежності та суверенітету нашої держави", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Сторони обговорили внутрішньополітичну ситуацію з огляду на зобов‘язання України перед ПАРЄ. Ю.ТИМОШЕНКО повідомила своїх співрозмовників про факти, які свідчать про порушення принципу верховенства права, фундаментальних прав і свобод людини, відродження цензури, ігнорування прав опозиції та залякування політичних опонентів з боку влади.

У свою чергу, члени делегації Моніторингового комітету ПАРЄ висловили занепокоєння негативними тенденціями у сфері свободи ЗМІ та дотримання основних прав і свобод людини та запевнили, що вони пильно слідкують за ситуацією в Україні.

На зустрічі також були присутні заступник голови партії "Батьківщина", екс-віце-прем‘єр-міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ та Спеціальний представник Генерального секретаря Ради Європи з питань реалізації програм співробітництва з Україною Оке ПЕТЕРСОН.

Також з делегацією Моніторингового комітету ПАРЄ зустрілось керівництво фракції БЮТ. Під час зустрічі йшлося, зокрема, про пропозиції щодо судової реформи, які нещодавно подав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Представники БЮТ звернули увагу делегації ПАРЄ на такі загрозливі аспекти запропонованої судової реформи, як подальша спеціалізація судової системи і радикальне зменшення повноважень Верховного Суду, розширення та посилення повноважень Вищої ради юстиції з одночасним зменшенням кількості членів цього органу, що передбачає можливість політичних маніпуляції усім суддівським корпусом, та інші.