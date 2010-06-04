У Ющенка побачили, що Янукович «наближує свій політичний кінець»

«Наша Україна» заявляє, що, віддаляючись від народу, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ “лише наближує свій політичний кінець”.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві “Нашої України”, обмеження прав опозиції на протестні акції біля палацу «Україна» у Києві з усією очевидністю показало, що “оточення ЯНУКОВИЧА «стерилізує» навколо нього простір – щоб, не дай Боже, новий глава держави не побачив реального ставлення більшості українців до нього, а сам чинний Президент панічно боїться власного народу”.

“І це вже не перший випадок, коли така стерилізація сягає межі здорового глузду.

На прес-конференції до Президента тепер ходять тільки відфільтровані чиновниками журналісти, які мають писати лише те, що скажуть на Банковій. Задля імітації підтримки ЯНУКОВИЧА Галичиною на акції до Львова привозять «прибічників» з Донбасу, неспроможних навіть кількох слів зв’язати українською. Соціологічні дослідження підміняються взятими зі стелі цифрами, які мають ілюструвати «всенародну підтримку курсу ЯНУКОВИЧА», заявляють у “Нашій Україні”.

“Неадекватність дій нової влади не є секретом для світового співтовариства. Україна знову постала в центрі уваги світу як країна, де грубо обмежуються основні демократичні свободи. Саме на це було вказано, зокрема, під час розмови Держдепартаменту США із тимчасовим повіреним України в США та представниками делегація Моніторингового комітету ПАРЄ у розмові з АЗАРОВИМ”, зазначають автори заяви.

Як наголошують у “Нашій Україні”, “навіть втікаючи від обранців народу до палацу «Україна», ЯНУКОВИЧ ще більше відгороджується від своїх виборців додатковими кордонами міліції. Проведення цього дійства паралізувало практично увесь центр столиці через суттєві обмеження в русі транспорту і пішоходів. Дійшло до того, керівники столичних рекламних агенцій отримали письмове прохання очистити від комерційної реклами території, прилеглі до палацу “Україна”.

На переконання авторів заяви, “у разі, якщо ця тенденція матиме розвиток, може дійти до того, що новий глава держави пересуватиметься по країні інкогніто, таємно підписуватиме укази, потай від усіх проголошуватиме свої «послання» для обмеженого числа своїх спеціально відібраних прихильників на конспіративних квартирах у палацах наближених до нього олігархів.

Ми вже не кажемо про те, що відмова виступати у Верховній Раді зі щорічним посланням, як про це заявила його фактичний речник Ганна ГЕРМАН, прямо суперечить положенням п.8 ст.85 та п.2 ст.106 чинної Конституції України, обмежує повноваження і принижує значення вищого законодавчого органу”.

“Однак втеча від власного народу не звільнить чинного Президента від відповідальності перед ним”, заявляє «Наша Україна».