Задля Януковича знову перекриють центр міста
09:53, 04 червня 2010Політика
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УДО вибачається
Управління державної охорони України просить киян і гостей столиці з розумінням поставитись до незручностей, пов‘язаних з тимчасовим обмеженням сьогодні руху транспорту в центрі Києва при здійсненні заходів із забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.
Про це йдеться у переданому агентству УНІАН інформаційному повідомленні УДО.
Сьогодні о 12.00 у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудеться прес-конференція для представників центральних, регіональних та іноземних засобів масової інформації, присвячена 100 дням перебування Віктора ЯНУКОВИЧА на посаді Президента.
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