Задля Януковича знову перекриють центр міста

Управління державної охорони України просить киян і гостей столиці з розумінням поставитись до незручностей, пов‘язаних з тимчасовим обмеженням сьогодні руху транспорту в центрі Києва при здійсненні заходів із забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН інформаційному повідомленні УДО.

Сьогодні о 12.00 у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудеться прес-конференція для представників центральних, регіональних та іноземних засобів масової інформації, присвячена 100 дням перебування Віктора ЯНУКОВИЧА на посаді Президента.