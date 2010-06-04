Тимошенко зустрілася з однокласниками (фото)

Юлія Тимошенко під час робочої поїздки до Дніпропетровська зустрілася з однокласниками та вчителями рідної школи.

Про це повідомляється на персональному сайті лідера БЮТ.

"Ми дуже зраділи, коли дізнались про можливість побачитись цього разу і з Юлею в тому числі. Відверто кажучи, ми спочатку трохи хвилювалися, але вже з перших секунд зустрічі зрозуміли – перед нами добре знайома Юлія. Вона анітрохи не змінилась: така ж щира і відверта", - розповідала одна з однокласниць Юлії Тимошенко на зустрічі.

Один з однокласників Юлії Тимошенко зізнався: "Ми думали, будемо звертатися "Юлія Володимирівна", а тут Юля!".

Юлія Тимошенко від вчителів одержала в подарунок альбом з фотокартками, на яких зображено сучасний вигляд її рідної школи. "Завдяки вашому втручанню, як ви і обіцяли, кошти на ремонт школи були виділені, і зараз хочемо показати, як там все гарно виглядає", - зазначила одна з вчителів.

На зустрічі також була присутня і перша вчителька екс-прем`єра Катерина Сергіївна Клименко. "Юлія була відмінницею, дуже відповідальною дівчинкою!", - підкреслила вона.

За словами Катерини Клименко, Юля вже в початкових класах проявляла свої організаторські здібності. "В нашій школі часто проходили практику студенти педагогічного училища. Вони проводили заняття у молодших класах, в тому числі в моєму класі. Коли вели уроки студенти, я залишала Юлію за головну і знала, - в класі буде порядок", - поділилася спогадами вчителька.

Катерина Клименко також наголосила, що за 53 роки педагогічного стажу мала двох найкращих учениць, які їй особливо запам’яталися: "Це Юлія і ще одна дівчинка Лариса".

Юлія Тимошенко поспілкувалася зі своїми однокласниками та вчителями і згадала шкільні роки. "Це наче повернення в дитинство. Іноді хочеться забути всі негаразди, які сьогодні є і в політиці, і в житті. Хочеться просто згадати дитинство, коли все було дуже добре, все було чесно, красиво, тепло. Сьогодні в мене був такий шанс це згадати", - зазначила Юлія Тимошенко по завершенні зустрічі.