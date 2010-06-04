Тимошенко: Захід розміняв Україну на інтереси з Росією?

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО застерігає західні демократичні сили від подвійних стандартів стосовно України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Сьогодні достатньо часто під час інтерв’ю мені задають питання: «А у вас не склалося враження, що Україну західний світ розміняв на певні геополітичні інтереси з Росією?». І це питання звучить все більш і більш окреслено. Це значить, що такі сумніви є і в Україні, і в світі. Я можу сказати, що ми, якщо поважаємо свою незалежну державу, якщо поважаємо себе як гравця і учасника всіх геополітичних процесів як мінімум в нашому регіоні світу – ми не можемо взагалі думати, що Україну десь розміняли на якісь геополітичні програми з Росією», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила думку, що Захід втомився від невизначеності в Україні і сподівався, що нова влада зможе навести порядок в Україні і буде сповідувати демократичні цінності.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що західна політична спільнота мала такі надії.

«Але сьогодні для світової демократичної спільноти багато що стає зрозумілим. Я хочу ще раз звернутися до них, я дуже добре пам’ятаю, коли ще не були підбиті результати виборів пана ЯНУКОВИЧА, вже деякі західні лідери і західні країни почали вітати його з перемогою на президентських виборах», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що коли після інавгурації В.ЯНУКОВИЧА почалося створення неконституційним способом парламентської коаліції, західні лідери очікували рішення Конституційного Суду з цього питання і не звертали увагу на незаконність таких дій.

Також вона нагадала, що після підписання українсько-російських угод про зниження ціни на російський газ для України і продовження терміну перебування Чорноморського флоту у Севастополі Захід заявив, що це справа України і Росії.

«Я просто хочу всім західним лідерам, західним аналітикам нагадати, що для нас, політиків і пересічних громадян України, сповідування подвійних стандартів демократичним середовищем світу є просто незрозумілим і недопустимим. І поки будуть сповідуватись подвійні стандарти по відношенню до головних цінностей демократичних країн, поки задля підтримки окремих авторитарних лідерів будуть знаходитися пом’якшені моделі ерозії демократії, я думаю, доти світ буде мати проблеми і з відсутністю демократії в окремих країнах, і з відсутністю свободи слова, і з тероризмом, і з іншими речами, які несумісні з стабільним життям світу», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила сподівання, що західні країни і всі сусіди України будуть називати речі своїми іменами і не будуть сповідувати подвійних стандартів до України, захищаючи свої національні інтереси.