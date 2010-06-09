Янукович обіцяє, що кредитом МВФ дірки в бюджеті затикати не будуть

Україна не використовуватиме кошти Міжнародного валютного фонду для фінансування державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з керівником місії Міжнародного валютного фонду в Україні Атанасісом АРВАНІТІСОМ і заступником директора Європейського департаменту МВФ Полом ТОМСЕНОМ.

За словами глави держави, кошти МВФ будуть спрямовані на стабілізацію фінансового сектора України.

«Для нас це дуже важливо, тому що стабільність фінансової системи дає можливість розвитку виробництва та економіки в цілому», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив, що динаміка, яка сьогодні спостерігається у фінансовому та бюджетному секторі України, а також в цілому в українській економіці, сприятиме виконанню зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом.

Він подякував представникам МВФ за те, що вони приїхали в Україну і погодились разом з ним розібратись із ситуацією та прийняти необхідні рішення.

«Ми уважно моніторимо ситуацію, яка відбувається у фінансовому секторі України і в цілому в економіці», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він проінформував представників МВФ, що сьогодні спостерігається пожвавлення економіки. Зокрема, ВВП зріс на 4,8%, промислове виробництво – на 12,6%, доходи бюджету за 5 місяців збільшились на 8,8%.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, цьому сприяла, у тому числі, й жорстка економія бюджетних ресурсів, і їхнє ефективне використання.

Водночас він зауважив, що є ще багато невирішених питань.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив про запропоновану ним Програму економічних реформ, у якій закладені шляхи вирішення багатьох проблем.

Так, він зауважив, що до кінця поточної сесії Верховна Рада ухвалить декілька важливих законопроектів, у тому числі, законопроект, який врегульовує роботу Національного банку України.

У свою чергу, П.ТОМСЕН наголосив на важливості покращення економічної ситуації в Україні. «Це добре, що спостерігається пожвавлення економіки і збільшення доходів бюджету», - сказав він.