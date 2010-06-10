Генсек НАТО: двері для України відкриті, але перевага надається партнерству

НАТО скаже міністру оборони України Михайлу ЄЖЕЛЮ, що двері відриті, але перевага надається партнерству.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на початку засідання Північноатлантичної Ради на рівні міністрів оборони Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

“Ми зустрінемося з нашим українським колегою, ми передамо йому чіткий месидж. Україна – вільна країні, і ми поважаємо її вибір. Наші двері залишаються відкритими, але ми надаємо перевагу партнерству”, - сказав Генсек НАТО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбудеться засідання Комітету Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.