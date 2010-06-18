Грищенко переконує ЄС, що Україна не стане головним болем

Україна є джерелом нових можливостей для Європейського Союзу, а не проблемою.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сказав у Вільнюсі під час зустрічі з прем’єр-міністром Литви Андрюсом КУБІЛІУСОМ.

«В ЄС поширена хибна уява про те, що Україна становить велику проблему та виклик для об’єднаної Європи. Насправді Українська держава є фактором значного посилення Євросоюзу у конкуренції з іншими центрами глобальної економіки та політики», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Керівник українського МЗС перебуває з дводенним офіційним візитом в Вільнюсі, в рамках якого обговорює з вищим політичним керівництвом та діловими колами Литви перспективи розвитку стратегічного партнерства між двома державами та реалізації євроінтеграційного курсу офіційного Києва. Україна, яка є п’ятим за значенням місцем прикладання литовських інвестицій, традиційно отримує з боку Вільнюсу підтримку у її зусиллях з наближення до ЄС, - заначається у повідомленні.

Про готовність і далі надавати сприяння українській дипломатії у справі виконання європейського порядку денного К.ГРИЩЕНКА запевнили керівник уряду Литви та Президент Литви Даля ГРІБАЙУСКАЙТЄ, з якою глава МЗС України також зустрівся у Вільнюсі.

«Ми розуміємо необхідність виконання істотного «домашня завдання», що включає здійснення системних реформ та адаптацію законодавства до вимог aqui communataire (нормативна база ЄС), водночас українці розраховують на принципову зміну ставлення до нашої держави європейського істеблішменту. Без України великий європейський проект не буде завершено», - заявив К.ГРИЩЕНКО у Вільнюсі.