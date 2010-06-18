Якби вибори до ВР відбулися найближчої неділі (опитування)

Рейтинг політичних партій, які можуть пройти до Верховної Ради на наступних виборах, очолює Партія регіонів та БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в опитуванні «Сто днів нової влади», представленого сьогодні журналістам фондом «Демократичні ініціативи» та Українським центром економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова.

Згідно з даними опитування, якби вибори до ВР відбулися найближчої неділі, найбільший відсоток голосів набрала б Партія регіонів - 41,2% з тих, хто погодився б взяти участь у голосуванні.

На другому місці БЮТ – 16%, далі йдуть партія «Сильна Україна» Сергія ТІГІПКА – 11,1%, а також виборчий бар’єр здолала політична сила Арсенія ЯЦЕНЮКА – 5,3%.

Ймовірно, до Верховної Ради пройшли б ВО «Свобода» - 3,1% та Комуністична партія України – 2,9%.

Проголосували б проти всіх 2,6% респондентів, ще 12,5% - не визначилися зі своїм вибором.

Опитування було проведено з 5 по 10 червня у 113 населених пунктах. Загалом було опитано 1611 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,5%.