Литвин: у цьому авралі нам дуже важливо не напартачити
00:02, 23 червня 2010Політика
1128 0
Як узгодити обидва кодекси
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає за необхідне створити робочу групу для узгодження Бюджетного і Податкового кодексів.
Про це він заявив у інтерв’ю 5 каналу.
За словами голови ВР, сьогодні ці законопроекти доопрацьовуються окремо. Але він вважає, що після завершення терміну подачі пропозицій до второго читання, необхідно “створювати одну інтегровану робочу групу, яка б опрацювала ці два документи для того, щоб вони були співзвучні”.
В.ЛИТВИНИ зазначив, що ці два документи необхідно узгодити між собою, щоб “не напартачити”.
“У нас весь час аврал. І в цьому авралі нам дуже важливо не напартачити”, – сказав голова ВР.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter