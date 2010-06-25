У Чернігові через Литвина перекрили центр міста

У Чернігові в першій половині дня на центральних вулицях буде тимчасово обмежено рух транспорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державтоінспекції Чернігівської області.

Обмеження руху транспорту пов`язані з приїздом голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, який перебуватиме сьогодні, 25 червня, у Чернігівській області з робочою поїздкою.

Державтоінспекція звернулася до всіх учасників дорожнього руху з проханням дотримуватися швидкісного режиму при пересуванні вулицями міста, бути ввічливими один до одного та до пішоходів.