Фракція БЮТ заблокувала трибуну і президію ВР

Депутати з фракції БЮТ заблокували президію і трибуну Верховної Ради на знак протесту проти арешту екс-голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим у роботі парламенту було оголошено 30-хвилинну перерву на вимогу фракцій БЮТ та НУ-НС.

Після того як більшість депутатів вийшли з сесійної зали, “бютівці” дуже швидко закрили вхідні двері до президії ВР, підперши їх стільцями, та заблокували трибуну парламенту.

Крім того, в сесійній залі на президії вони повісили плакати з написами: «Макаренко захистив Україну», над президією - «Янукович + Фірташ + Хорошковський = газова мафія», в ложі уряду - «Свободу патріоту Макаренку» тощо.

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ зранку на засіданні Погоджувальної ради вимагала створити Тимчасову слідчу комісію ВР з розслідування ситуації навколо рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо передачі Україною понад 12 млрд. кубометрів газу кампанії “РосУкрЕнерго”. Крім того, ще минулого тижня депутати від БЮТ повідомили, що вимагатимуть створення ТСК щодо арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА, який був заарештований за рішенням суду у зв’язку з розслідування справи стосовно розмитненням 11 млн. кубометрів газу.