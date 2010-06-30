Депутат закликав ДАІ припинити тиск на опозицію

Депутат Волинської обласної ради та голова обласної організації партії «За Україну!» Ігор ГУЗЬ на сьогоднішній черговій сесії обласної ради закликав волинську ДАІ перестати чинити тиск на опозиційні сили.

Як повідомляє прес-служба Волинської обласної організації партії «За Україну!», І.ГУЗЬ закликав волинських депутатів, журналістів і громадськість вдаватися до рішучих дій – фото- та відеофіксування дій ДАІ у Волинській області. Йшлося про події напередодні та після 27 квітня, коли в Києві відбувався мітинг опозиційних сил, який супроводжувався тиском ДАІ на перевізників, яким не лише перешкоджали їхати до столиці, а й погрожували позбавленням ліцензій на перевезення.

Натомість заступник начальника обласного ДАІ Григорій МІРОШНИЧЕНКО зазначив, що дії автоінспекторів здійснювалися в рамках чинного законодавства та з метою перевірки технічного стану автобусів. Спростував він і погрози в бік перевізників, ствердивши, що проведені з ними розмови стосувалися технічних питань.

Відтак, депутатським рішенням було створено комісію для розгляду скарг депутатів щодо тиску ДАІ.

„Будь-які дії ДАІ подібного роду надалі викликатимуть опір громадськості та опозиційних сил. По суті такими діями влада забирає у волинян право на вільний демократичний вибір притримуватись тих чи інших політичних позицій”, - зазначив у своєму виступі І.ГУЗЬ.