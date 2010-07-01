Катеринчук пояснив, чому Податковий кодекс нікуди не годиться

30 червня народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК зареєстрував проект постанови (№6509/П1), якою пропонує відхилити проект Податкового кодексу, внесеного Кабінетом міністрів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Європейської партії України.

Зокрема, в пояснювальній записці говориться, що до загальних недоліків проекту Податкового кодексу можна віднести рівень узагальнення і систематизації нормативного матеріалу. Документ не має загальної частини, що властиво такого роду законодавчим актам.

Окремі питання, пов`язані з розрахунком бази оподаткування, іншими елементами правового регулювання стягування податків, делегуються Кабінету міністрів. Зокрема, до таких питань відноситься формування переліку витрат, які включаються до окремої групи витрат платника податків, перелік спеціальних продуктів дитячого харчування, загальний порядок надання і повернення до бюджету інвестиційно-інноваційного податкового кредиту, формування переліку видів власного виробництва, які звільняються від оподаткування, формування держреєстру підприємств, які здійснюють розробку, впровадження і використання енергоефективних проектів, прибуток яких частково звільняється від оподаткування, говориться в повідомленні прес-служби.

Також документом Верховна Рада усувається від затвердження ставки податку на транспортні засоби, затвердження переліку платних послуг, для надання яких необхідно придбати торговий патент тощо.

Дані норми суперечать рішенню Конституційного Суду від 23 червня 2009 р. №15-рп/2009, яким визначено, що конституційні повноваження Кабінету міністрів не передбачають права встановлювати загальнодержавні податки і збори або визначати окремі елементи їх правового механізму регулювання.

«В цілому низький рівень підготовки документа обумовлює необхідність ухвалення рішення про його відхилення», - вважає М.КАТЕРИНЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів. Опозиція гостро критикувала положення проекту Податкового кодексу.

21 червня в ефірі телеканалу "1+1" прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що варіант проекту Податкового кодексу, запропонований народним депутатом від фракції НУНС Миколою КАТЕРИНЧУКОМ, відрізняється від урядового тим, що в ньому не враховано особливості нинішньої економічної ситуації.