Азаров: версія Катеринчука застаріла

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що варіант проекту Податкового кодексу, запропонований народним депутатом від фракції НУНС Миколою КАТЕРИНЧУКОМ, відрізняється від урядового тим, що в ньому не враховано особливості нинішньої економічної ситуації.

Про це прем`єр-міністр заявив в ефірі телеканалу "1+1" в неділю.

М.АЗАРОВ наголосив, що основна робота над проектом Податкового кодексу, запропонованим урядом, велася ще в 2006-2007 році «групою фахівців», в яку зокрема входив і М.КАТЕРИНЧУК.

"Ця група створила основу кодексу. Потім Микола КАТЕРИНЧУК багато в чому використав напрацювання того проекту, який був підготовлений в 2007 році, але що не зробив КАТЕРИНЧУК головного, і що ми зробили вже зараз - до кодексу були внесені (урядом - УНІАН) ті зміни, які витікали з сьогоднішньої економічної ситуації. Тому наш кодекс повинен був передбачати серйозне зниження податкового тиску - те, на що могли не йти в 2006 і 2007 роках", - заявив М.АЗАРОВ.

Він також запевнив, що у поєднанні з урядовим проектом Бюджетного кодексу, Податковий кодекс вирішує питання перерозподілу ресурсів з центрального на місцеві рівні.

Зокрема, позитивом, на думку М.АЗАРОВА, є те, що місцеві ради кожної області, міста, мають право надавати пільги по стягуванню податку на прибуток, що сприятиме залученню інвестицій і розвитку конкуренції у виробництві.