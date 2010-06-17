Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд ВР Кабінетом міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 247 із 374 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

«За» проголосували з фракції Партії регіонів 169 народних депутатів, з фракції БЮТ – 22, НУ-НС – 7, КПУ – 27, Блоку Литвина – 19, позафракційні – 3.

Проект Податкового кодексу розроблений на виконання Програми економічних реформ Президента України на 2010–2014 роки.

Законопроект регулює відносини оподаткування, визначає принципи побудови податкової системи, перелік податків, зборів та інших обов`язкових платежів, які підлягають сплаті до бюджетів усіх рівнів, визначає методику їх розрахунку, ставки оподаткування, правове становище платників податків, порядок адміністрування податків, а також порядок та умови застосування фінансових санкцій до платників податків за порушення податкового законодавства.

Урядовий проект Податкового кодексу передбачає скорочення кількості загальнодержавних податків з 29, що існують сьогодні, до 17; місцевих податків - з 14 до 8. Передбачено поетапне зниження податку на прибуток підприємств – у 2011 році з 25 до 20% і подальше зниження на 1% щороку, до 17% в 2014 році.

Пропонується також ряд нововведень. Зокрема, при розрахунку податку на прибуток підприємств у документі пропонується обмежити віднесення на валові витрати процентних платежів на боргові вимоги.

Щодо податку на додану вартість (ПДВ) пропонується встановити різні терміни оподаткування. Для експортерів товарів підприємств, які здійснюють інвестиційні витрати, і підприємств, які здійснюють сезонну діяльність, пропонується встановити два звітні періоди. Для решти всіх платників податків - 12 звітних періодів.

Також в урядовому проекті Податкового кодексу зберігається спеціальний режим оподаткування в сферах сільського, лісового господарства і рибальства.

Крім того, в документі наведено єдиний перелік товарів, на які нараховуватиметься акциз. Також передбачено збереження спрощеної системи оподаткування і фіксованого сільськогосподарського податку.

Крім того, в проекті Податкового кодексу пропонується запровадити в Україні «малопрогресивне» оподаткування фізичних осіб. Ставка оподаткування доходів фізичних осіб зберігається на рівні 15%, а у разі якщо місячний дохід громадянина перевищуватиме 50 мінімальних заробітних плат (близько 50 тис. грн.) на місяць, до нього застосовуватиметься ставка оподаткування на рівні 17%.