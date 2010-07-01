Експерт, якого залучила Герман, не мав мандату "Репортерів без кордонів"

Залучений адміністрацією президента України французький медіа-експерт Жан Мартан не був делегований організацією "Репортери без кордонів".

Про це керівник "Репортерів без кордонів" Жан-Франсуа Жюльяр повідомив французькому журналісту Алену Гіймолю.

"Репортери без кордонів" не направляли з місією до України Жана Мартана, і ця поїздка не має стосунку до моніторингу дотримання свободи слова в Україні, сказав керівник "Репортерів без кордонів" Жан-Франсуа Жюльяр.

За словами керівника "Репортерів без кордонів", залучений адміністрацією президента експерт не має мандату від цієї організації.

Як відомо, в середу заступник глави адміністрації президента Ганни Герман провела спільний брифінг з Мартаном щодо демократії в Україні.

Вона представила Мартана як "медіа-експерта організації "Репортери без кордонів" і повідомила про його залучення до розробки законопроекту про створення в Україні громадського телебачення.

Також Герман заявила ідею про створення незалежної організації, яка буде охороняти права журналістів, а також громадян від необ`єктивного подання інформації журналістами.

Вона додала, що зараз проводяться переговори з Мартаном щодо надання їм консультацій зі створення відповідної організації в Україні.

Як відомо, раніше "Репортери без кордонів" заявляли, що стурбовані останніми фактами тиску влади на мас-медіа.

Очікується, що місія організації відвідає Україну 18-20 липня, та зустрінеться з керівництвом країни

Українська правда